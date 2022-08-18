ООН ініціює місію з розслідування вбивства українських полонених в Оленівці
- Автор:
- Олег Панфілович
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Організація Обʼєднаних Націй ініціює місію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, унаслідок якого загинули українські військовополонені. Очолить місію бразильський генерал Карлос дос Сантос Крус.
Про це під час виступу у Львові сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє «Громадське радіо».
«Те, що сталося в колонії Оленівки, — неприйнятно. Усі військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом. Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати до них доступ. На прохання урядів України та рф я вирішив розпочати місію з пошуку фактів. Україна та рф знають про терміни та команду», — сказав Гутерреш.
Генсек ООН назвав Карлоса дос Сантоса Круса «шанованим офіцером з 40-річним досвідом роботи у сфері національної та міжнародної безпеки». Генерал був командувачем Миротворчих операцій ООН.
- Уночі 29 липня в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених з «Азовсталі», пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS. Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни з артилерії, щоб звинуватити Україну у «воєнних злочинах», а також приховати тортури над полоненими та розстріли. Від обстрілу загинули понад 40 українських військовополонених, 130 отримали поранення. Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для утримання полонених, яких вивели з «Азовсталі».