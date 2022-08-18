ООН ініціює місію з розслідування вбивства українських полонених в Оленівці

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Організація Обʼєднаних Націй ініціює місію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, унаслідок якого загинули українські військовополонені. Очолить місію бразильський генерал Карлос дос Сантос Крус.

Про це під час виступу у Львові сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє «Громадське радіо».

«Те, що сталося в колонії Оленівки, — неприйнятно. Усі військовополонені захищені міжнародним гуманітарним правом. Міжнародний комітет Червоного Хреста повинен мати до них доступ. На прохання урядів України та рф я вирішив розпочати місію з пошуку фактів. Україна та рф знають про терміни та команду», — сказав Гутерреш.

Генсек ООН назвав Карлоса дос Сантоса Круса «шанованим офіцером з 40-річним досвідом роботи у сфері національної та міжнародної безпеки». Генерал був командувачем Миротворчих операцій ООН.