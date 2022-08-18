Війська росії зруйнували понад тисячу житлових будинків на Дніпропетровщині з 24 лютого

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На Дніпропетровщині від початку повномасштабного вторгнення російські війська зруйнували понад тисячу житлових будинків.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук на брифінгу в медіацентрі «Україна — Укрінформ».

За його словами, у Нікопольському районі із 12 липня до 16 серпня росіяни зруйнували та пошкодили 309 приватних житлових будинків і 117 багатоповерхівок. Армія росії постійно обстрілює район з тимчасово окупованої території Запорізької області.

У Криворізькому районі за останні тижні ворожі снаряди повністю зруйнували 30 приватних будинків і майже 500 пошкодили. У Зеленодольській громаді, яка межує з Херсонською областю, унаслідок обстрілів постраждали 59 багатоповерхівок.

Микола Лукашук додав, що сім громад Дніпропетровської області внесли до переліку розташованих у зоні проведення бойових дій.