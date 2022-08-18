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Енергетична криза у світі спровокувала проблеми в пʼяти галузях економіки. Bloomberg назвав їх

Автор:
Софія Телішевська
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Getty Images

Агентство Bloomberg назвало пʼять галузей економіки, які найбільше постраждали від глобальної енергетичної кризи, серед них:

Європейські країни за останній рік втратили майже половину своїх потужностей з виплавки цинку та алюмінію, і заводи продовжують зупинятися. Цього тижня стало відомо про зупинку алюмінієвого заводу в Словаччині та великого цинкового заводу в Нідерландах. Схожа ситуація й у США, де через дорогу електрику зупинили алюмінієвий завод у Кентуккі, адже витрати на електроенергію досягли такого рівня, що експлуатація стала невигідною.

Також постраждали сталевари, зокрема китайські. Відключення електрики в провінції Сичуань через посуху торкнулося приблизноо 70% місцевих заводів. Скорочується виробництво і на потужностях у США.

Енергетична криза в Китаї означає, що сектор акумуляторів має підготуватися до підвищення вартості основного матеріалу — літію. За даними Bloomberg, минулого року на Сичуань припадало понад 20% хімічного виробництва літію в Китаї, й аналітики очікують, що в короткостроковій перспективі ціни помітно зростуть.

Провінція також важлива для виробництва полікремнію, який використовується в сонячних панелях. Ціна на металевий кремній, який також широко використовується — від компʼютерних мікросхем до автомобілів, зросла на 12% лише за тиждень.

У Європі через ціни на газ компанії, які випускають добрива, змушені скорочувати виробництво. Щонайменше чверть європейських потужностей з виробництва азотних добрив зараз не працюють. Китай перебуває в аналогічній ситуації.

Відключення електроенергії в китайському Сичуані вплинуло на понад 70% місцевих металургійних заводів. Це впливає на вартість залізної руди, яку використовують для виробництва сталі.

У США принаймні два сталеливарні заводи почали призупиняти деякі процеси, щоб скоротити витрати на електроенергію.

Німецький цукровий гігант Südzucker попередив про майбутнє подорожчання своєї продукції та заявив, що йому, можливо, доведеться перейти на інші джерела енергії, якщо росія зупинить поставки газу.

Основною причиною енергетичної кризи у світі стала широкомасштабна війна, розвʼязана росією.