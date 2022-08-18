За добу росія втратила убитими ще 200 солдатів. ЗСУ вже ліквідували 44 300 окупантів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 176 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 300 осіб, а також:
- 1 889 танків;
- 4 179 бойових броньованих машин;
- 1 010 артилерійських систем;
- 265 реактивних систем залпового вогню;
- 136 засобів ППО;
- 234 літаки;
- 197 гелікоптерів;
- 793 безпілотники оперативно-тактичного рівня;
- 190 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 061 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн;
- 93 одиниці спеціальної техніки.
Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.