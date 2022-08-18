За добу росія втратила убитими ще 200 солдатів. ЗСУ вже ліквідували 44 300 окупантів

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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 176 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 300 осіб, а також:

1 889 танків;

4 179 бойових броньованих машин;

1 010 артилерійських систем;

265 реактивних систем залпового вогню;

136 засобів ППО;

234 літаки;

197 гелікоптерів;

793 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

190 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 061 одиницю автомобільної техніки й автоцистерн;

93 одиниці спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.