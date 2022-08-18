У Криму чоловіку, який у кафе замовив українську пісню, присудили штраф за «дискредитації армії». Діджей відсидить 10 днів у вʼязниці

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Alexei Pavlishak \ TASS via Getty Images

В окупованому Криму місцевий «суд» присудив чоловікові, який замовив у кафе українську пісню, штраф у 50 тисяч рублів (16,5 тисячі гривень) за «дискредитацію армії». Діджей, який поставив цю пісню, відсидить 10 днів у вʼязниці.

Про це пишуть «Коммерсант» та «Крим.Реалії».

Інцидент із піснею стався у кафе «Краб» кримського міста Щолкіне неподалік Керчі. Чоловік замовив пісню «Дике поле», а діджей її поставив.

«Під час засідання було встановлено, що 12 серпня громадянин замовив діджею розважального закладу українську націоналістичну пісню «Дике поле». При цьому на проєкторі транслювалося відео з дискредитації використання зс рф, а також символіка забороненого в Росії нацбатальйону «Азов». Зловмисник повністю визнав свою провину і пояснив, що був дуже пʼяний», — розповіли у суді виданню «Коммерсант».

Водночас діджей кафе отримав 10 діб увʼязнення за демонстрацію «нацистської символіки». Він свою провину визнав частково, оскільки не знав ані про зміст пісні, ані про відеоряд.