«Нафтогаз» знову не зміг домовитися із власниками боргів про відтермінування платежів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Гонтар Володимир / УНІАН
Українська державна компанія «Нафтогаз» знову не змогла домовитися із власниками своїх боргів про відтермінування платежів. Компанія хотіла заплатити за боргами, але Кабмін вимагає домовитися про реструктуризацію.
Про це пише Інтерфакс.
Згідно з повідомленням на Ірландській фондовій біржі, компанія змогла зібрати кворум власників боргів на $335 мільйонів із погашенням у липні 2022 року. Але лише 22% з них проголосували за реструктуризацію, тоді як потрібно щонайменше 75%.
Водночас за двома іншими випусками боргів — з погашенням у 2024 році на €600 млн та з погашенням у 2026 році на $500 млн — кворуму не було, тому будуть скликані повторні збори. Сам же «Нафтогаз» каже, що на зібранні власників боргів на 2024 рік 74% були за реструктуризацію, а на зібранні власників боргів на 2026 рік — 43%.
Наступні зібрання заплановані на 31 серпня.
- 26 липня «Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив робити виплати за єврооблігаціями і що компанія в дефолті. Перед цим, 21 липня, уряд зобовʼязав працівників «Нафтогазу» вчиняти будь-які дії щодо єврооблігацій тільки після окремого погодження з Кабміном. Щоб це виконати, «Нафтогаз» завчасно звернувся до уряду щодо виплат за євробондами — компанія заявила, що у неї на рахунках є кошти для цього. Однак «Нафтогаз» заявив, що уряд не дозволив компанії виконати зобовʼязання перед власниками єврооблігацій (ідеться про основну суму та відсотки).
- Водночас агентство Інтерфакс з посиланням на джерела в уряді повідомило, що Кабмін 26 липня доручив «Нафтогазу» невідкладно розпочати другий раунд переговорів з інвесторами щодо реструктуризації боргу ($335 мільйонів основного кредиту та €45 мільйонів відсотків). В уряді своє прохання пояснюють тим, що у кредиторів виникають питання, чому держава просить відтермінувати виплати за боргами, тоді як приватні інвестори в держкомпанії продовжують отримувати такі виплати. Відповідні перемовини вже почали Укравтодор та «Укренерго».
- Перед тим «Нафтогаз» уже звертався із проханням про реструктуризацію боргів, але 25 липня власники єврооблігацій відмовилися відтермінувати виплати на два роки.