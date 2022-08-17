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Мінцифри розповіло, на що витратили $54 мільйони з криптофонду Aid for Ukraine

Автор:
Олег Панфілович
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Міністерство цифрової трансформації розповіло, на що витратили $54 мільйони з криптофонду Aid for Ukraine.

Згідно з повідомленням, за ці кошти закупили:

Зазначається, що на кошти криптофонду Мінцифри також підтримало військові підрозділи, які займаються роботизованими системами.