Мінцифри розповіло, на що витратили $54 мільйони з криптофонду Aid for Ukraine
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство цифрової трансформації розповіло, на що витратили $54 мільйони з криптофонду Aid for Ukraine.
Згідно з повідомленням, за ці кошти закупили:
- понад 8 тисяч бронежилетів;
- 4 тисячі касок;
- 80 тисяч одиниць воєнного одягу;
- 400 тисяч сухпайків;
- понад 5 тисяч цифрових прицілів та нічної оптики;
- 30 тисяч військових аптечок;
- понад 100 тисяч медикаментів та засобів захисту;
- майже 1 000 одиниць девайсів для комунікації та понад 200 дронів;
- 35 тонн палива;
- 100 автомобілів.
Зазначається, що на кошти криптофонду Мінцифри також підтримало військові підрозділи, які займаються роботизованими системами.