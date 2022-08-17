Китай відправить війська до росії на навчання. У спільних маневрах візьме участь і білорусь
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Війська Народно-визвольної армії Китаю візьмуть участь у навчаннях «Схід-2022», які пройдуть на території росії в Східному регіоні з 30 серпня по 5 вересня.
Про це повідомляє Міноборони КНР.
Китайська сторона заявила, що військові поїдуть на навчання для «поглиблення співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації і здатності протистояти загрозам».
Відомство зазначає, що відправка сил «не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією», очевидно маючи на увазі вторгнення росії в Україну.
Міноборони рф раніше повідомляло, що це будуть штабно-командні навчання із залученням авіації і десантних військ. У маневрах також візьмуть участь сили білорусі, Індії, Таджикистану, Монголії та інших країн.
- Китай входить до числа країн, які ухилилися від санкцій проти росії у відповідь на війну в Україні. КНР заявляла про свою нейтральність, але у США офіційно казали, що «Китай зайняв сторону росії».
- Президент Зеленський на цьому тлі хотів особисто поговорити із Сі Цзіньпіном.