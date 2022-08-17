Австралія забрала у росії землю, на якій росіяни надто довго будували своє посольство

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Австралія розірвала договір з росією про оренду землі, на якій рф планувала збудувати своє нове посольство.

Про це повідомляє News.com.au

Управління національної столиці (NCA) повідомило росії, що у неї є 20 днів, щоб звільнити ділянку в Ярралумлі неподалік парламенту.

Чиновники NCA керувалися політикою «використай або втратиш». У відомстві стверджують, що росія не завершила будівництво свого нового диппредставництва достатньо швидко.

Росія уже має посольство в передмісті Канберри. Росіяни планували звести нову будівлю у Ярралумлі та перенести посольство туди. Для цього у 2008 році їм дали землю в оренду, а у 2011 році надали дозволи на виконання робіт і будівництво.

За словами представників Управління національної столиці, росія обіцяла завершити будівництво за три роки, але не закінчила проєкт.

«Цей квартал є преміальним місцем у центрі Канберри — недалеко від озера Берлі Гріффін і будівлі австралійського парламенту. Незавершені роботи, що тривають, погіршують загальну естетику, важливість і гідність території, відведеної для дипломатичних місій та іноземних представництв у національній столиці», — сказала виконавчий директор NCA Саллі Барнс.

Пані Барнс сказала, що NCA підтримує політику «використай або втратиш» і додала, що росія не «продемонструвала бажання та здатність розвивати це місце».

«Хоча початкові роботи розпочалися, квартал, про який йдеться, уже багато років стоїть як будівельний майданчик із незавершеним будівництвом», — сказала вона.

Пані Барнс додала, що NCA обговорювало це питання з росіянами «багато років».

Коли ділянку очистять, її знову запропонують для дипломатичних цілей. Інші країни, включно з росією, зможуть подати заявку на її використання.