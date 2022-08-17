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ЗСУ вже ліквідували 44 100 російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
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Anadolu Agency / Getty Images

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 175 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 44 100 осіб, а також:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.