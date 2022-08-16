Генсек ООН зустрінеться в Україні із Зеленським і президентом Туреччини

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш знову їде до України. Тут він проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Про це пише Reuters.

Гутерреш відвідає Львів і Одесу 14 серпня. Він обговорить із Зеленським ядерний тероризм військ росії на Зопорізькій АЕС, експорт української агропродукції, а також війну.

У суботу, 20 серпня, Гутерреш відвідає Об’єднаний координаційний центр у Стамбулі з контролю експорту українського зерна та добрив з Чорного моря, до складу якого входять представники росії, України, Туреччини та ООН.