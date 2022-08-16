Освітній омбудсмен: Більшість батьків хочуть залишити дистанційне навчання, а в школах не вистачає обладнаних сховищ
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Кравс Євгеній / УНІАН
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що більшість батьків хочуть залишити дистанційну форму навчання з 1 вересня. Також у школах досить низький показник обладнаних сховищ.
Про це він повідомив на брифінгу в Ukraine Media Centre.
«Наразі 50-60% батьків обирають дистанційну форму навчання. Але я переконаний, що для нас важливо мати оффлайн навчання, за умов безпеки, особливо для початкової школи. Саме перші класи найбільш вразливі для дистанційної освіти», — сказав він.
Також Горбачов підкреслив, що, за даними Міносвіти, лише 30% шкіл мають обладнані укриття. ДСНС наводить ще менші цифри — усього 12%.
За його словами, зараз є пропозиція, щоб українські діти, які живуть за кордоном та навчаються у місцевих школах, отримали можливість принаймні кілька годин занять онлайн з вчителями з України.
«Це не розв’яже проблему кінцево, але дозволить не залишати наших дітей без української мови та історії», — підкреслив він.
- Уряд рекомендує школам розпочати з 1 вересня навчання в офлайн-форматі, а університетам, крім перших курсів, — з 15 серпня. Місцева влада повинна організувати навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки з безпеки, створити візуалізацію шляху до укриттів, забезпечити у сховищах всі умови для перебування та навчання. Також у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.
- У липні в ДСНС заявили, що в Україні перед початком навчального року перевірять усі школи на відповідність вимогам безпеки. Якщо там не буде бомбосховища чи укриття з усім необхідним, тоді навчання в офлайн-форматі не почнеться.