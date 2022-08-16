Освітній омбудсмен: Більшість батьків хочуть залишити дистанційне навчання, а в школах не вистачає обладнаних сховищ

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Кравс Євгеній / УНІАН

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що більшість батьків хочуть залишити дистанційну форму навчання з 1 вересня. Також у школах досить низький показник обладнаних сховищ.

Про це він повідомив на брифінгу в Ukraine Media Centre.

«Наразі 50-60% батьків обирають дистанційну форму навчання. Але я переконаний, що для нас важливо мати оффлайн навчання, за умов безпеки, особливо для початкової школи. Саме перші класи найбільш вразливі для дистанційної освіти», — сказав він.

Також Горбачов підкреслив, що, за даними Міносвіти, лише 30% шкіл мають обладнані укриття. ДСНС наводить ще менші цифри — усього 12%.

За його словами, зараз є пропозиція, щоб українські діти, які живуть за кордоном та навчаються у місцевих школах, отримали можливість принаймні кілька годин занять онлайн з вчителями з України.

«Це не розв’яже проблему кінцево, але дозволить не залишати наших дітей без української мови та історії», — підкреслив він.