У застосунку «Київ цифровий» тепер можна голосувати за електронні петиції

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itc.ua

У застосунку для мешканців столиці «Київ цифровий» зʼявилася можливість голосувати за електронні петиції.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

Це вже третій інструмент е-демократії в застосунку після голосування за проєкти Громадського бюджету і дерусифікацію.

Якщо петиція набере 6 000 голосів, тоді її передають на розгляд Київської міської ради.

Подати власну петицію можливо на порталі КМР.

«Оновлюйте застосунок і беріть участь у житті столиці», — закликав Оленич.

Напередодні до застосунку додали функцію нагадування про початок комендантської години. Вона спрацьовує за годину до початку обмежень.

Нагадуємо, що комендантська година в Києві триває із 23:00 до 05:00. Метрополітен у режимі перевезень працює з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт — з 06:00 до 22:30.