Україна повернула тіла ще 19 полеглих захисників
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників.
Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило у вівторок, 16 серпня.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань зниклих безвісти людей Олега Котенка та низки силових структур України.
Станом на 12 серпня Україна повернула тіла 522 загиблих захисників. Якщо врахувати ці 19, то буде 541.