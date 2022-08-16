Україна повернула тіла ще 19 полеглих захисників

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Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників.

Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило у вівторок, 16 серпня.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань зниклих безвісти людей Олега Котенка та низки силових структур України.

Станом на 12 серпня Україна повернула тіла 522 загиблих захисників. Якщо врахувати ці 19, то буде 541.