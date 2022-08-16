Генштаб: Сили оборони України від 24 лютого ліквідували 43 900 російських військових

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Станом на 16 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 43 900 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

1 880 танків;

4 152 бойові броньовані машини;

989 артилерійських систем;

263 реактивні системи залпового вогню;

136 засобів протиповітряної оборони;

233 літаки;

196 гелікоптерів;

3 049 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

790 дронів оперативно-тактичного рівня;

92 одиниці спеціальної техніки;

190 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.