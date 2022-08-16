Зеленський відповів на петицію про заборону в Україні російського букмекера 1xBet

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Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про заборону роботи російській компанії 1xBet в Україні, яка напередодні набрала 26 444 підписів.

У своїй відповіді президент детально розʼяснив, які органи здійснюють державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор. Це — Верховна Рада, Кабмін, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей та інші органи державної влади в межах повноважень, визначених Конституцією і законами України.

Саме Кабмін затверджує ліцензійні умови для організації та проведення азартних ігор. Ці умови можуть містити обмеження для контролю над заявником, який має намір отримати відповідну ліцензію. Уряд також координує роботу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка, у разі виявлення порушень, вживає заходів відповідно до закону та співпрацює з правоохоронцями.

Тож Володимир Зеленський доручив премʼєр-міністру Денису Шмигалю разом із правоохоронними органами опрацювати це питання.

Про відповідні результати автора електронної петиції має поінформувати Кабмін.