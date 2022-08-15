Червоний Хрест має доступ до українських полонених і намагається відстежувати ситуацію в Оленівці

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Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають доступ до українських полонених і намагаються тримати на контролі й ситуацію з полоненими в окупованій Оленівці.

Про це «Суспільному» повідомив речник МКЧХ в Україні Олександр Власенко.

Він розповів, що спеціалісти двічі відвідували українських полонених, однак не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. «До деяких людей ми маємо доступ і мали доступ. В Оленівці ми справді були два рази. Після того як туди було переміщено військовополонених, це було буквально через 2—3 дні після їхнього перевезення в Оленівку», — розповів Власенко.

Речник зазначив, що візит був коротким та не повністю відповідав чинним вимогам МКЧХ. «Він не був згідно з усіма нашими правилами, коли ми маємо можливість подивитися всі приміщення, якими користуються військовополонені, поговорити з ними без свідків», — пояснив речник комітету. За його словами, метою цього візиту було просто привезти туди питну воду, щоб забезпечити найнеобхіднішим на перший час.

Він розподілив полонених, яких нині утримують в Оленівці, на три категорії. «Це поранені, люди, які переміщені в медичні установи. І їм надається лікарська допомога. Друга категорія — це люди, які не постраждали внаслідок цієї трагедії 29 липня. Третя категорія — це тіла загиблих людей, які ми хотіли б також побачити», — пояснив посадовець.