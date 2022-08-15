Комісія з обрання голови АРМА не змогла обрати переможця конкурсу

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Конкурсна комісія з обрання очільника Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) не змогла обрати жодного з кандидатів переможцем на посаду голови. Жоден із кандидатів не отримав більшості голосів.

Трансляція засідання велася на офіційній YouTube-сторінці уряду.

Для перемоги в конкурсі кандидат мав отримати щонайменше шість голосів. Однак Ірина Гуменюк отримала два голоси, Дмитро Жоравович — два голоси, Андрій Потьомкін — три голоси, Олександр Сидоржевський — один голос.

Після цього комісія вирішила направити до уряду протокол голосування. Але не змогла рекомендувати проведення повторного конкурсу — забракло голосів. Тепер Кабмін самостійно вирішуватиме, що далі робити з конкурсом.

Найбільш імовірним претендентом на перемогу в конкурсі був чинний в. о. голови АРМА Дмитро Жоравович. Також у конкурсі брали участь ексочільниця Центрального міжрегіонального територіального управління (МТУ) АРМА Ірина Гуменюк та екскерівник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.