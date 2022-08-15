Події 15 серпня в огляді «Бабеля»: окупанти обстріляли Харків та Нікополь, а на базі «ПВК Вагнера» у Попасній загинула сотня найманців

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уночі окупанти вдарили по Нікополю Дніпропетровської області з реактивних систем залпового вогню. Обійшлося без руйнувань і постраждалих. О 02:50 росіяни обстріляли Слобідський район Харкова — поцілили на територію одного з підприємств міста. Інформації про загиблих чи поранених немає. Тоді ж був пуск понад 10 ракет з російського Бєлгорода. Попередньо, кілька ракет влучили в місто Мерефа, пошкоджено обʼєкт інфраструктури та промислову будівлю. Ще один «приліт» зафіксували в Чугуєві. Решта ракет до цілей не долетіла. Російські війська обстріляли Словʼянськ — під вогнем росіян опинився центр міста та ще один мікрорайон. Люди не постраждали.

У харківській лікарні померла 75-річна жінка, яка постраждала під час ранкового обстрілу Салтівського району. Загалом внаслідок обстрілів 15 серпня постраждало девʼять осіб.

У боях за Україну загинув один з найкращих льотчиків ЗСУ Антон Листопад. Він брав участь у боях на сході України, у 2019 році був визнаний кращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ, а у червні цього року президент Володимир Зеленський нагородив його орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Свою нагороду Листопад отримав на початку серпня — за кілька днів до загибелі.

Вранці українські військові знищили черговий російський вертоліт Ка-52. Це вже третій Ка-52 окупантів, який «приземлили» ЗСУ за дві доби. На півдні українські війська знищили два склади з боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці, танк Т-72, дві самохідні гармати «Піон», артустановку, мінометний комплекс «Сані», дві одиниці автотехніки, а також 31 військового армії рф.

Голова Луганської ОВА підтвердив удар ЗСУ по штабу російської «ПВК Вагнера» у Попасній. Він заявив, що там могли загинути понад 100 «вагнерівців» з керівного складу. Гайдай додав, що серед загиблих так званого кухаря путіна євгена пригожина, скоріше за все, не було, проте могли загинути його заступники.

На Донбасі загинув російський посадовець з Алтайського краю євген новіков, який поїхав на війну «волонтером». Він потрапив під обстріл у районі Шахтарська 10 липня, але його тіло впізнали тільки зараз, за черепом.

Окупанти переміщуються з Херсону до Мелітополя, а свої сімʼї вивозять до окупованого Криму. У самому місті триває терор проти мешканців — на вулицях зупиняють автівки, чоловіків роздягають у пошуках патріотичних татуювань, а у квартирах вчителів проводять обшуки. Батькам погрожують позбавленням батьківських прав, якщо вони не приведуть дітей до шкіл. Через активний партизанський опір росіяни вже декілька разів змінювали плани щодо псевдореферендуму.

Російське видання «Важные истории» дізналось імена російських солдатів, причетних до вбивств місцевих жителів села Андріївка Макарівського району Київської області — їм зателефонували, і один військовий навіть у всьому зізнався. На фото — військовослужбовці 64 мотострілецької бригади данило фролкін, дмитро данилов, руслан глотов та іван шепеленко. Судячи з розповідей місцевих, ці росіяни можуть бути причетні до грабежів, мародерства і навіть убивств.

Нова Зеландія відправить ще 120 військовослужбовців до Великої Британії, щоб допомогти навчати українських солдатів. У травні країна відправила на навчання українців 30 своїх військових. Дві піхотні навчально-тренувальні групи навчатимуть український особовий склад бойових дій на передовій, зокрема поводженню зі зброєю, наданню першої бойової допомоги та інших навичок.