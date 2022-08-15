Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в трьох областях
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України в Київській, Львівській та Тернопільській областях.
Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента.
Президент звільнив Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ у Львівській області. Сергій Заяць більше не начальник Головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області — на його місце Зеленський призначив Артема Бондаренка.
Також глава держави звільнив Юрія Борейчука з посади начальника Управління СБУ в Тернопільській області.
- 17 липня 2022 року на сайті президента оприлюднили укази № 499 та № 500, якими Володимир Зеленський відсторонив генерального прокурора Ірину Венедіктову та усунув з посади голову Служби безпеки України Івана Баканова.