У німецькому місті Вальдорф скасували локдаун для котів. Його запровадили в травні, щоб захистити птахів

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У місті Вальдорф на південному заході Німеччини котів звільнили від спеціального карантину. Вперше за три місяці власникам дозволять випускати своїх домашніх тварин на вулиці без повідків.

Про це пише BBC.

У травні влада міста наказала тримати котів удома, щоб захистити птахів. Чиновники намагалися зберегти місцеву популяцію чубатого жайворонка. Науковці вважають, що цей вид знаходиться під загрозою зникнення у землі Баден-Вюртемберг та у всій Німеччині. Наприклад, у самому Вальдорфі, за даними мерії, залишилося лише три гніздові пари.

Тому від травня котам дозволяли виходити на вулицю, тільки якщо їх тримали на повідку завдовшки максимум два метри.

Активісти розкритикували обмеження. Вони заявили, що локдаун зашкодить добробуту котів, але також наголосили, що підтримують зусилля влади щодо захисту жайворонків.

За даними британського Королівського товариства захисту птахів (RSPB), багато мільйонів птахів гинуть природним шляхом щороку, але немає жодних доказів того, що до зменшення популяції призводять саме напади котів.

Невідомо, чи дав користь жайворонкам котячий локдаун у Вальдорфі, але влада оголосила, що скасує обмеження на два тижні раніше, ніж очікувалося. Усе тому, що птахи, які вилупилися навесні, тепер достатньо розвинулися та стали менш вразливими до нападу.

Мер Вальдорфу попередив, що карантин оголошуватимуть наступної весни та наступними роками під час сезону розмноження птахів.