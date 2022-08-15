Мінфін: Інфляція 22,2% — не критична для країни в стані війни

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Інфляція з показником 22,2% в Україні не є критичною як для держави, що обороняється у війні.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» «заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

«Інфляція є досить високою, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо порівнювати з іншими країнами — Європою, США, де інфляція наближається до десятивідсоткових показників, то наша інфляція у 22,2% не є такою критичною. Тобто це не є інфляція, яка могла бути у країні, яка воює», — заявив міністр.

Він переконаний, що попри війну, зовнішні умови у світі зараз такі, що Україна все одно мала б високу інфляцію.

Міністр вважає, що інфляційні ризики, зокрема через емісію гривні, не мають бути першочерговими, коли йдеться про підтримку армії. У будь-якому випадку Мінфін не може зупинити виплати військовим, а тому розраховує на підтримку НБУ.

Наприкінці липня Нацбанк випустив прогноз, згідно з яким зростання інфляції до кінця року перевищить 30%. Нацбанк сподівається, що наступного року інфляція сповільниться завдяки налагодженню торгової логістики та поступовому зростанню врожаїв. Додатковий вплив матиме зниження світової інфляції та жорстка монетарна політика НБУ. Водночас сповільнення інфляції стримуватиме висока вартість газу і нафти та потреба в поетапному приведенні тарифів для населення до ринкового рівня. Як наслідок споживча інфляція у 2023 році знизиться до близько 20% і лише наприкінці 2024 року впаде до однознакових рівнів.