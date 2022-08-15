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Генштаб: У війні проти України росія втратила 200 військових та 12 танків за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 15 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 43 750 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.