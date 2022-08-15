Генштаб: У війні проти України росія втратила 200 військових та 12 танків за добу

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Станом на 15 серпня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 43 750 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

1 876 танків;

4 141 бойова броньована машина;

985 артилерійських систем;

261 реактивна система залпового вогню;

136 засобів протиповітряної оборони;

233 літаки;

195 гелікоптерів;

3 044 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

15 кораблів/катерів;

787 дронів оперативно-тактичного рівня;

92 одиниці спеціальної техніки;

187 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Донецькому напрямку.