У Сомалі авіація США ліквідувала 13 терористів
- Автор:
- Анна Холоднова
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africom.mil
Авіація США завдала удару по центральній частині Сомалі — загинули 13 бойовиків угруповання «Аш-Шабаб».
Про це повідомляє агентство Anadolu із посиланням на сомалійських чиновників та державні ЗМІ.
За словами джерел Anadolu, американський авіаудар знищив укриття терористів у регіоні Хіран. У результаті операції, яку проводили в координації з сомалійськими військовими, ліквідували 13 терористів.
Збройні сили США поки не підтвердили авіаудар. Раніше цього тижня командування США в Африці заявило, що нанесло три авіаудари по терористах «Аль-Шабаб», які атакували Сомалійську національну армію поблизу міста Беледуейне в сомалійському регіоні Хіран. Під час ударів 9 серпня були вбиті четверо терористів.
- Бойовики угрупування «Аль-Шабаб» воюють проти уряду Сомалі та міжнародних сил у регіоні із 2007 року.
- Організація Об’єднаних Націй у своїх звітах про Сомалі цього року вже попереджала про зростання нестабільності в країні. ООН детально описала у своїх звітах насильницькі напади з боку угруповань «Аш-Шабаб» і «Даеш»/ІДІЛ.