Reuters: Ізраїль вдарив по іранських цілях у Сирії поблизу російських баз у Середземному морі

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Увечері 14 серпня Ізраїль завдав серії ударів по іранських воєнних цілях, зокрема неподалік основних баз росії на узбережжі Середземного моря.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в регіональній розвідці та сирійських військових.

Кілька ракетних ударів припали по іранських військових обʼєктах — базі, радарній станції та посту ППО поруч із портом Тартус (це головна база російського ВМФ у Сирії). Раніше сирійська армія заявила про трьох вбитих військових внаслідок двох одночасних ізраїльських атак на південь від провінції Тартус і ще однієї атаки на столицю Дамаск.

В останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по іранських цілях, але переважно уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені основні військові сили росії.

Російські сили в Сирії регулярно заплющують очі на ізраїльські повітряні удари по іранських цілях, але останні місяці між Ізраїлем та росією наростає напруженість через засудження війни в Україні та пильну увагу росії до єврейської еміграційної агенції.

Минулого місяця Ізраїль заявив, що в травні його військові літаки потрапили під обстріл російської ППО над Сирією, але в них не поцілили, назвавши конфронтацію «разовим інцидентом».