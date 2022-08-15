Мер Києва Віталій Кличко попередив, що взимку в оселях киян може бути холодніше, ніж зазвичай

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Міський голова Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістів «Бабеля», до чого готуватися мешканцям столиці взимку, сказав, що не хоче всіх заспокоювати і говорити, що все буде добре.

«Ми живемо в суворих реаліях і маємо прораховувати різні сценарії», — сказав мер.

За його словами, газ — це відповідальність уряду. Кабмін запевнив міську владу, що газ для населення буде і що він не подорожчає.

«Це очікування. Але ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробимо все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло», — наголосив Кличко.

Водночас мер попросив кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри. Він не виключає, що температура в домівках буде на кілька градусів нижчою за норму. «Норма — 21 градус, а може бути 19 чи 18», — уточнив Кличко.

За його словами, можуть бути і перебої з електрикою, але міська влада намагатиметься зробити так, щоб цього не було.

«Якщо будуть перебої з електрикою, у нас є генератори. Якщо не буде опалення чи газу не буде, у нас є запаси мазуту. Певний час ми зможемо функціонувати автономно. Але це досить короткий проміжок часу, який потрібен, щоб вирішити проблему», — сказав Віталій Кличко.