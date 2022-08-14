«Закріпити статус непроїзного». У ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту

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Михаил Подоляк / Facebook

У Збройних силах України підтвердили нічні обстріли Антонівського мосту, який веде до окупованого Херсону.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Знову завдано удару по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний [...]. Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам прийняти правильне рішення та направити їх черговий «жест доброї волі» у потрібному нам напрямку», — заявила вона.