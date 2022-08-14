Уряд вніс законопроєкт про повернення акцизу на пальне — не вистачає коштів на дороги

Новини

Фото УНІАН

Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді повернути акцизний податок на пальне.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті.

Уряд пропонує встановити акциз на рівні €100 за тисячу літрів пального. У пояснювальній записці йдеться про те, що через скасування податку фонд будівництва і ремонту доріг залишився без фінансування. Кабмін очікує, що повернення акцизу додатково приноситиме держбюджету 2 мільярди гривень.

У березні Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який скасував акциз на пальне, а також знизив податок на додану вартість на пальне з 20 до 7%.