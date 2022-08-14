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Окупанти за добу втратили приблизно 150 військових і 8 танків

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати ворога станом на 14 серпня:

Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку.