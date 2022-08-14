Українські військові знищили склади росіян на Херсонщині та вдарили по опорних пунктах на Миколаївщині

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Українські військові знищили склади боєприпасів окупантів у Музиківці та Новій Каховці.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Крім того, Збройні сили України завдали двох ударів по опорних пунктах ворога в Баштанському районі. Ракетно-артилерійські підрозділи знищили 15 окупантів, танк Т-72 і 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Одеській області знищений ворожий безпілотник «Орлан-10».