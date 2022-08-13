NYT: Україна з новим далекобійним озброєнням непомітно змінює свою військову стратегію — і допомагають у цьому партизани

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Україна завдяки новому озброєнню змінює свою військову стратегію: вона бʼє по ключових позиціях росіян за допомогою комбінації «далекобійна зброя та місцеві партизани». Так, завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснажують бойовий потенціал росіян, уповільнюючи їх просування на сході та створюючи нові вразливі місця на півдні.

Про це ідеться в матеріалі американської газети The New York Times.

Україна завдяки західній зброї великої дальності та з допомогою місцевих партизанів змогла завдати ударів глибоко в тилу ворога, зокрема по ключових для бойового потенціалу армії рф цілях, і порушити критичні лінії постачання. Одним із таких ударів стала серія вибухів на авіабазі в окупованому Криму, унаслідок яких знищено щонайменше 8 бойових літаків і які, за словами українського чиновника, здійснили за підтримки місцевих партизанів.

Українська стратегія — завдавати ударів, що підривають здатність москви підтримувати сили. Хоча цьому підходу сприяла західна зброя великої дальності, її також заохочували західні офіційні особи. Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що міністри оборони США та Великої Британії дали йому пораду: «Російські військові використовують тактику мʼясорубки — якщо ви плануєте боротися з ними такою ж тактикою, ми не зможемо вам допомогти».

Новий підхід особливо добре підходить для Херсонської області на півдні. Так, 13 серпня ЗСУ заявили, що завдали удару по останньому з чотирьох місцевих ключових мостів, унаслідок чого тисячі російських військовослужбовців тепер можуть опинитися в ізоляції та відрізаними від постачання.

«Ця стратегія, здається, дає певні результати. Хоча українські військові не досягли серйозних територіальних успіхів, їм вдалося уповільнити просування росії країною, принаймні зараз, і зупинити важкі втрати, яких Україна зазнавала в останні місяці та які призвели до падіння морального духу», — ідеться в матеріалі.

Саме на Херсонщині Україна сподівається переломити хід війни. Ідея, за словами українського командування, полягає в тому, щоб зробити умови настільки неприйнятними, щоб росія самостійно відступила за Дніпро перед українською контратакою.