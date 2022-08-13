В Ірпені відкрили тимчасове модульне містечко для людей, які втратили житло через війну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У місті Ірпінь Київської області відкрили тимчасове модульне містечко на території санаторію «Дубки».
Про це в суботу, 13 серпня, повідомило Міністерство розвитку громад і територій.
Містечко складається з 88 житлових модулів, розрахованих на 352 людини. У містечку є туалетні та душові кімнати (окремо чоловічі та жіночі), їдальні та інші зони загального користування. Там будуть жити люди, які втратили житло внаслідок бойових дій. Перелік людей для заселення формують громади.
У містечку також є:
- бібліотека — навчальна зала з ноутбуками для уроків і за потреби для офлайн-навчання;
- кардіозона, де розміщені тренажери та інше спортивне обладнання;
- вулична фітнес-зона;
- пандуси;
- альтанки та впорядкована територія санаторію «Дубки».
Такі модульні містечка вже відкрили у Львові, а також у Бородянці, Бучі та Макарові Київської області.