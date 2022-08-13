В Ірпені відкрили тимчасове модульне містечко для людей, які втратили житло через війну

Новини

У місті Ірпінь Київської області відкрили тимчасове модульне містечко на території санаторію «Дубки».

Про це в суботу, 13 серпня, повідомило Міністерство розвитку громад і територій.

Містечко складається з 88 житлових модулів, розрахованих на 352 людини. У містечку є туалетні та душові кімнати (окремо чоловічі та жіночі), їдальні та інші зони загального користування. Там будуть жити люди, які втратили житло внаслідок бойових дій. Перелік людей для заселення формують громади.

У містечку також є:

бібліотека — навчальна зала з ноутбуками для уроків і за потреби для офлайн-навчання;

кардіозона, де розміщені тренажери та інше спортивне обладнання;

вулична фітнес-зона;

пандуси;

альтанки та впорядкована територія санаторію «Дубки».

Такі модульні містечка вже відкрили у Львові, а також у Бородянці, Бучі та Макарові Київської області.