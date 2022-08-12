Telegram оновив функції преміум-передплати. Відтепер можна заборонити надсилати голосові повідомлення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Videvo
Месенджер Telegram оновив перелік функцій, які доступні користувачам із Premium-передплатою. Тепер вони зможуть заборонити надсилати їм голосові повідомлення.
Про це повідомляється у блозі месенеджера.
Додаток дозволить обирати, хто зможе надсилати користувачу голосові та відеоповідомлення — усі, лише контакти або взагалі ніхто. Також деяких користувачів можна додати у винятки. Залишається доступною і функція розшифровки аудіоповідомлень.
Telegram тепер дозволяє і дарувати Premium-передплату іншим користувачам. Її можна буде придбати на 3, 6 чи 12 місяців і подарувати будь-кому.
Також у месенджері зʼявляться нові інтерактивні емодзі та анімовані стикери. Крім цього, буде можливість створювати власні анімовані емодзі.
- 20 червня месенджер Telegram запустив передплату Telegram Premium, яка передбачає більше нових функцій для користувачів. При цьому всі існуючі функції, на які користувачі звикли покладатися майже за десять років, залишаються безкоштовними для всіх. Також майже всі ліміти у програмі збільшуються вдвічі. Передплатники зможуть завантажувати файли обʼємом до 4 ГБ, завантажувати файли на максимальній швидкості, надсилати унікальні стикери й реакції та використовувати додаткові інструменти для керування чатами — і отримають багато інших переваг.