Telegram оновив функції преміум-передплати. Відтепер можна заборонити надсилати голосові повідомлення

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Месенджер Telegram оновив перелік функцій, які доступні користувачам із Premium-передплатою. Тепер вони зможуть заборонити надсилати їм голосові повідомлення.

Про це повідомляється у блозі месенеджера.

Додаток дозволить обирати, хто зможе надсилати користувачу голосові та відеоповідомлення — усі, лише контакти або взагалі ніхто. Також деяких користувачів можна додати у винятки. Залишається доступною і функція розшифровки аудіоповідомлень.

Telegram тепер дозволяє і дарувати Premium-передплату іншим користувачам. Її можна буде придбати на 3, 6 чи 12 місяців і подарувати будь-кому.

Також у месенджері зʼявляться нові інтерактивні емодзі та анімовані стикери. Крім цього, буде можливість створювати власні анімовані емодзі.