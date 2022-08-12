Голова ОВА: На Донеччині залишаються приблизно 350 тисяч людей. Влада зможе забезпечити теплом лише трохи понад 200 тисяч

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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що наразі в регіоні залишаються приблизно 350 тисяч жителів. Влада закликає їх евакуюватися, тому що під час опалювального періоду зможе забезпечити теплом лише трохи понад 200 тисяч людей.

Про це він розповів на брифінгу в медіацентрі «Україна — Укрінформ».

За його словами, до початку вторгнення вДонецькій області проживали понад 1,7 мільйона людей. Але переважна більшість населення вже виїхала.

Влада оголосила обовʼязкову евакуацію, відтоді виїхали понад 4 тисячі людей. Кириленко сподівається, що до настання холодів кількість жителів зменшиться до 235 тисяч.

«Саме на цю цифру ми розраховуємо з огляду на стан електромереж у житлових будинках. Адже люди грітимуться обігрівачами», — зазначив він.