Науковці зʼясували, що глибоководні губки можуть чхати

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Current Biology

Дослідники виявили, що морські губки, одні з найдавніших істот на Землі, чхають, щоб відфільтрувати відходи.

Про це пише Science Alert.

«Наші дані свідчать про те, що чхання — це адаптація, яку губки здобули у процесі еволюції, щоб підтримувати себе в чистоті», — сказав морський біолог з Амстердамського університету Джаспер де Гоей.

У дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology, науковці зафіксували чхання двох видів губок – карибської Aplysina archeri і виду роду Chelonaplysilla, знайденого в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Давайте прояснимо: губки не чхають, як люди», — наголосив де Гоей і додав, що цей процес у губки продовжується приблизно пів години. «Але і [чхання] губки, і людське чхання існують як механізми утилізації відходів», – зазначив він.

Морські губки — це фільтратори. Вони виловлюють планктон і бактерії з води для живлення.

Однак пори губок можуть закупоритися брудом, який вони не їдять. Губки використовують механізм чхання, щоб позбутися того, що вони не можуть перетравити. Губка вкрита крихітними спорами, які називаються остиум — крізь них може проходити вода.

На відео, яке опублікували дослідники, ці отвори для води повільно випускають слиз, наповнений відходами. Слиз накопичується на поверхні губки.

Губки стискають свої тіла і повільно чхають, щоб позбутися сміття.

Риби та інші тварини, у свою чергу, харчуються слизом губки, яка нещодавно чхнула.

«Деякі органічні речовини містяться у воді, що оточує кораловий риф, але більша їх частина недостатньо концентрована, щоб інші тварини могли їх зʼїсти. Губки перетворюють цей матеріал на їстівний слиз», — сказав співавтор дослідження Корндер.