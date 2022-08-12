Reuters: Європейське космічне агентство веде переговори зі Space X, щоб замінити російські ракети «Союз»

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SpaceX

Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Ілона Маска розпочали попередні обговорення використання установок-носіїв SpaceX замість російських ракет «Союз».

Про це повідомляє Reuters.

«Я б сказав, що ми обговорюємо два з половиною варіанти. Один — це SpaceX, і це зрозуміло. Інший, можливо, — Японія. Японія чекає першого польоту своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія. Я б сказав, що SpaceX є найбільш оперативним із них і, звичайно, це один із резервних планів, які ми розглядаємо», — сказав генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

Він додав, що переговори залишаються на стадії вивчення.

«Ми, звичайно, повинні переконатися, що вони підходять. Це не те, що стрибнути в автобус», — наголошує гендиректор Європейського космічного агентства. Зокрема інтерфейс між супутником і ракетою-пусковою установкою має бути відповідним, а вібрації під час запуску не мають поставити під загрозу корисне навантаження.

«Ми розглядаємо технічну сумісність, але ми ще не підготували комерційну пропозицію», — сказав Ашбахер.

SpaceX не відповіла журналістам на запит про коментар.

За словами голови Європейського космічного агентства, війна росії в Україні продемонструвала, що десятирічна стратегія співпраці Європи з рф у постачанні газу та інших сферах, зокрема в космічній галузі, більше не працює.

«Це був тривожний дзвінок, що ми були надто залежними від росії. Маю сподівання, що люди, які ухвалюють рішення, усвідомлюють так само, як і я, що ми повинні справді зміцнити нашу європейську спроможність і незалежність», — наголосив Йозеф Ашбахер.