Суд зняв арешт з ТРЦ Ocean Plaza. Серед його співвласників — близький до путіна олігарх

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Ocean Plaza

Печерський районний суд Києва скасував арешт будівлі торгово-розважального центру Ocean Plaza в Києві.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рішення ухвалили 2 серпня. Суд зняв арешт з Ocean Plaza, трьох земельних ділянок і кількох квартир, що перебувають у володінні компанії «ІС «Либідь», яка є власником ТРЦ.

Суд звернув увагу, що арешт ТРЦ є надмірно обтяжливим, оскільки блокує діяльність 350 орендарів і 7 000 працівників, які забезпечують надходження до бюджетів різних рівнів близько 3 мільярдів гривень на рік.

Як пише агентство, раніше суд передав ТРЦ в управління Агентства з розшуку і управління незаконними активами (АРМА). Слідство вважає, що гроші, отримані від діяльності торгового центру перераховували через ланцюг фінансових операцій на адресу громадян рф. І на ці гроші фінансувалося виробництво та постачання боєприпасів для російської армії.

ТРЦ Ocean Plaza у 2012 році придбала російська компанія «ТПС Недвижимость» Аркадія Ротенберга, російського олігарха з оточення путіна. У 2019 році бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza.