«Це війна росії, а не тільки путіна». Глава МЗС Дмитро Кулеба відповів німецькому канцлеру щодо скасування віз для росіян

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який заявив, що йому «важко прийняти» ідею про скасування видачі шенгенських віз громадянам росії, адже це «війна путіна».

Так, Дмитро Кулеба написав у Twitter, що це війна росії, а не тільки путіна.

«Не путін, а реальні російські солдати прийшли з росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, підтримують ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються росією», — додав український міністр.

Свою заяву щодо війни Шольц зробив 10 серпня. Тоді ж він додав, що Євросоюз і так уже ухвалив багато санкцій проти конкретних представників кремля і наближених до них осіб, які відповідають за війну.