СБУ веде розслідування щодо генерала Марченка через його інтервʼю про плани ЗСУ

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Служба безпеки України почала кримінальне провадження проти високопоставленого військового, який в інтервʼю розкрив деякі деталі військових планів Збройних сил.

Про це заявила заступниця міністра оборони Гана Маляр.

Вона не розкрила імʼя військового, але джерела «Бабеля» у правоохоронних органах повідомили, що йдеться про керівника оборони Миколаєва — генерала Дмитра Марченка та його нещодавнє інтервʼю виданню «РБК-Україна».

«Днями СБУ встановила, що в інтервʼю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних сил України, питань підготовки, організації ведення бойових дій», — заявила вона.

Маляр додала, що Міноборони разом із СБУ працюють над запобіганням і протидією витоку важливої військової інформації, оскільки її виток зриває плани ЗСУ, а ворог корегує свої дії та використовує цю інформацію проти України.