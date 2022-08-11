Станцію «Академік Вернадський» засипало снігом. Полярники виходять на вулицю з балкону другого поверху

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Українську антарктичну станцію «Академік Вернадський» засипає снігом. Полярники виходять на вулицю просто з балкона другого поверху, принаймні так робить кухар. Хуртовини на острові Галіндез не вщухають уже близько тижня.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Нині на станції висота сніжного покриву становить понад 2,2 метра, а деякі замети сягнули пʼяти метрів. Полярникам доводиться інтенсивно розчищати сніг, адже підвищення температури до +1 °С може перетворити його на кригу. Це також несе ризики для апаратури, насамперед для антени, завдяки якій українські полярники мають звʼязок із великою землею.

«Під час минулого прибирання посилився вітер, почався переохолоджений дощ, який намерзав шаром криги на дротах, обладнанні, самій станції та навіть на куртках полярників! Але оскільки заметілі тривають, то ожеледь уже вкривається новим шаром снігу», — розповіла метеорологиня Анжеліка Ганчук.