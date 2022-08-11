«Це війна путіна». Канцлеру Німеччини «важко прийняти» скасування шенгенських віз для росіян

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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що йому «важко прийняти» ідею про скасування видачі шенгенських віз громадянам росії.

Про це повідомляє Bild.

У відповіді журналістам на запитання про чергові обмеження рф за агресію проти України канцлер сказав, що «це війна путіна, і тому мені важко прийняти цю ідею». Він додав, що Євросоюз уже ухвалив багато санкцій проти конкретних представників кремля і наближених до них осіб, які відповідають за війну.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ініціатива обмежити можливість для громадян росії відвідувати Європу набирає обертів у ЄС, передає «Європейська правда».

За його словами, Україна буде наполягати на таких обмеженнях і не сприймає аргументи про утиски росіян, які не підтримують війну. Кулеба зазначив, що для тих, кого переслідують, завжди є можливість політичного притулку, а туристи «у футболках СРСР і з літерами Z не мають вештатися іноземними пляжами».