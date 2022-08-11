Генштаб змінив назву проєкту з евакуації тіл загиблих військових з «Евакуація 200» на «На щиті»

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Генеральний штаб змінив назву гуманітарного проєкту з евакуації тіл загиблих військових з «Евакуація 200» на «На щиті».

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

Таку ініціативу висунули ветерани та волонтери. Вони запропонували замінити радянське умовне кодування «вантаж 200» на фразеологізм «На щиті». «Наші полеглі оборонці — особистості, гордість і честь Держави, а не якийсь «вантаж 200», а кожна смерть захисника України — трагедія для всієї України», — заявили в Генштабі.