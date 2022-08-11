Суд дав коригувальнику росіян 12 років увʼязнення. Той допоміг окупантам захопити Лисичанськ
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області засудив до 12 років увʼязнення інформатора, коригувальника спецслужб росії, який допоміг окупантам захопити Лисичанськ.
Про це повідомляють СБУ і Офіс генпрокурора.
Уродженець кримського міста Ялта був завербований фсб під час відбування покарання у росії. За тиждень до вторгнення військ рф в Україну він перетнув держкордон та прибув у Лисичанськ. З квітня 2022 року він збирав та передавав фсб дані про переміщення українських військових, про місця «прильотів», а також коригував вогонь росіян по позиціях ЗСУ. За це він отримував гроші.
Коригувальника затримали після декількох днів його активної роботи, коли він наводив ворожу артилерію не тільки на військових, а й на цивільну інфраструктуру.
- 10 серпня до 15 років увʼязнення засудили трьох російських бійців «днр», які воювали на Сумському напрямку.
- До цього по 15 років тюрми отримали троє кулеметників «днр». Вони воювали на Харківському напрямку.