Новини

Естонія закрила кордони для росіян, яким сама ж видала шенгенську візу

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

PPA

Естонія з наступного тижня закриває кордони для росіян, яким вона видала шенгенську візу. Число «постраждалих» — трохи понад 50 тисяч людей.

Про це на брифінгу 11 серпня повідомив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу. Наступного тижня обговорять шенгенські візи, які видаються іншими країнами.

«Візи формально залишаться чинними, але до власників віз при вʼїзді в Естонію будуть застосовані санкції, тобто їм не буде дозволено вʼїзд до Естонії. Це правило набуде чинності за тиждень», — пояснив міністр.

Також буде кілька винятків:

Естонія робить таку ж пропозицію на рівні Європейського Союзу.