Угорська MOL заплатила за транзит нафти через Україну. «Транснефть» має відновити прокачку
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- Костя Андрейковець
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Joseph / Flickr
Російський монополіст «Транснефть» і найбільша енергетична група Угорщини MOL заявили, що потік нафти трубопроводом «Дружба» через Україну має відновитися після майже тижневої зупинки.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
MOL заявила, що взяла на себе плату за транзит за користування українською ділянкою трубопроводу. Постачання нафти може відновитися протягом кількох днів.
Міністр економіки Словаччини Річард Сулік також повідомив у Facebook, що потік нафти відновлюється, але подробиць не вказав.
- «Дружба» — найбільший у світі нафтопровід, його збудували, щоб транспортувати нафту з росії у країни Центральної та Західної Європи. Маршрут нафтопроводу проходить від росії до білорусі, де розгалужується на дві гілки: північну (білорусь, Польща та Німеччина) і південну (Чехія, Словаччина й Угорщина).
- Напередодні «Транснефть» заявила, що постачання нафти транзитом через Україну нафтопроводом «Дружба» зупинено з 4 серпня. Росіяни казали, що через санкції не змогли оплатити транзит. Зупинка зачепила такі країни, як Угорщина, Словаччина та Чехія.