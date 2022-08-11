ЗСУ ліквідували 43 тисячі російських загарбників

Новини

Anatolii Stepanov / Getty Images

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 169 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 43 тисячі осіб, а також:

1 846 танків;

4 100 бойових броньованих машин;

974 артилерійські системи;

261 реактивну систему залпового вогню;

134 засоби ППО;

232 літаки;

193 гелікоптери;

772 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

185 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 018 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;

90 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.