Новини

ЗСУ ліквідували 43 тисячі російських загарбників

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Anatolii Stepanov / Getty Images

У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 169 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 43 тисячі осіб, а також:

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.