NASA: Шельфові льодовики Антарктики руйнуються удвічі швидше, аніж передбачалось

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Шельфові льодовики Антарктиди скидають лід удвічі швидше, ніж передбачалось. Природа не встигає його відновлювати.

Дослідження провели дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA.

Аналіз показав, що стоншення та відколювання льоду зменшило масу шельфових льодовиків Антарктиди на 12 трильйонів тонн з 1997 року, що вдвічі перевищує попередню оцінку.

За словами вченого Чада Гріна, провідного автора дослідження, чиста втрата крижаного щита континенту лише через відколювання льоду за останню чверть століття становить майже 37 тисяч квадратних кілометрів — площа майже дорівнює площі Швейцарії.

«Антарктида руйнується по краях», — сказав Грін. Коли шельфові льодовики виснажуються і слабшають, масивні льодовики континенту мають тенденцію збільшувати швидкість глобального підвищення рівня моря.

Втрати, виміряні в результаті відколу льоду, настільки перевищують природне поповнення шельфового льодовика, що дослідники визнали малоймовірним повернення Антарктиди до рівня льодовиків 2000 року до кінця цього століття.

«Хороша новина полягає в тому, що якщо ми дотримуватимемося 2 градусів глобального потепління, які обіцяє Паризька кліматична угода, підвищення рівня моря через крижаний щит Східної Антарктики має бути скромним», — додали дослідники. Однак нездатність приборкати викиди парникових газів може призвести до підвищення рівня моря на багато метрів протягом кількох наступних століть.

Шельфові льодовики формуються тисячі років і діють як контрфорси, що стримують льодовики, які інакше легко зісковзнули б в океан, спричинюючи підйом рівня моря. Коли шельфові льодовики стабільні, довгостроковий природний цикл відпадання льоду та повторного його наростання зберігає їх розмір доволі сталим. Проте в останні десятиліття потепління океанів послабило шельф знизу — з 2002 по 2020 рік втрачалося в середньому 149 мільйонів тонн льоду щорічно.