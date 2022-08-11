У Північній Кореї заявили, що перемогли коронавірус

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Inter-Korean Summit Press Corps / Pool via Bloomberg

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про перемогу в боротьбі з коронавірусом, і наказав скасувати усі протиепідемічні заходи, які запровадили тільки у травні 2022 року.

Про це повідомило державне видання KCNA, а деталі пише CNN.

Північна Корея не повідомила, скільки підтверджених випадків вона виявила, але з 29 липня країна не повідомляла про нові підозрілі випадки (міжнародні організації повʼязували це з обмеженими можливостями тестування). Замість підтверджених випадків країна повідомляла про кількість людей із симптомами лихоманки: найвищий показник 392 тисяч 15 травня, що спонукало експертів у галузі охорони здоровʼя попередити про неминучу кризу. Вакцинації у країні не було. Країна покладалася на карантин і домашнє лікування. Офіційний показник смертності в Північній Кореї — 74 людини за весь час.

Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея має підтримувати «сталевий протиепідемічний барʼєр та активізувати протиепідемічну роботу до закінчення глобальної кризи в галузі охорони здоровʼя».

Кім Чен Ин заявив, що Північна Країна проводить інтенсивні медичні огляди по всій країні, у тому числі щоденні ПЛР-тести води, зібраної в прикордонних районах, а також розробляє нові методи для кращого виявлення вірусу та його штамів.

Сестра Кіма, Кім Йо Чжон, заявила, що сам північнокорейський лідер страждав від симптомів лихоманки, і звинуватила листівки з Південної Кореї у спалаху хвороби.

Аналітики кажуть, що хоча авторитарна Північ використовувала пандемію для посилення соціального контролю, заява про перемогу над вірусом може стати прелюдією до відновлення торгівлі, якій перешкоджають блокування кордонів та інші обмеження.

Всесвітня організація охорони здоровʼя поставила під сумнів заяви Північної Кореї, заявивши минулого місяця, що, на її думку, ситуація погіршується, а не покращується на тлі відсутності незалежних даних.