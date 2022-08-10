Інвестори зовнішнього боргу України погодились відтермінувати виплати. Це допоможе легше пройти опалювальний сезон
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Власники єврооблігацій погодились на дворічне відтермінування виплат і строків погашення за ними. Україна досягла такої домовленості щодо майже 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Також інвестори в зовнішній борг України погодилися на можливу пролонгацію рішення ще на один рік.
«Україна заощадить на виплатах майже $6 мільярдів. Ці кошти допоможуть нам зберегти макрофінансову стабільність, посилити стійкість української економіки та збільшити міць нашої армії», — написав глава уряду Денис Шмигаль.
За його словами, власники цінних паперів державних «Укренерго» й «Укравтодору» так само пристали на пропозицію щодо відтермінування.
«Це дозволить Україні краще підготуватися до найскладнішого в історії опалювального сезону та ефективніше відновлювати зруйновану російськими терористами інфраструктуру», — наголосив премʼєр-міністр.
- Раніше керівник Міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов казав, що опалювальний сезон у країні почнеться вчасно, а тарифи змінюватися не будуть. Температура в оселях становитиме +18...+20 °С, але не нижче +16 °С.