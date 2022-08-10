Україна домовилася зі Швейцарією про представництво своїх інтересів у рф — кремль проти

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Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представляти інтереси Києва в рф після розриву дипломатичних відносин.

Про це в коментарі «Європейській правді» повідомив керівник пресслужби Міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер.

«Україна попросила, щоб Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в росії. Відповідні переговори вже завершили, але щоб мандат покровительства набув чинності, потрібна згода росії», — зазначив він.

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається представляти інтереси країни в іншій державі. Тоді ця держава отримує статус «держави-покровительки».

Російська сторона у свою чергу сказала, що «не має жодних контактів з офіційною владою Конфедерації з цього питання». Також вони нагадали, що Швейцарія «включена до списку недружніх країн нарівні з державами-членами ЄС та деякими іншими країнами».

Раніше глава російського мзс сергій лавров заявив, що росія не готова розглядати пропозиції про посередництво в переговорах з Україною від країн, які приєдналися до антиросійських санкцій.